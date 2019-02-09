المالية: 1.9 مليار جينه مستحقات الجمارك عن محاضر التهريب في شهرين

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير مصلحة الجمارك، لوزارة المالية، إنه تم تحرير 4.2 ألف محضر تهرب ضريبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بقيمة 1.3 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 1.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن المحاضر تتضمن 22 محضرًا تتعلق بتهريب مواد مخدرة ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 618 مليون جنيه، و2399 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو27 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا محضرين يتعلقان بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، وبلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 217 ألف جنيه.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في بيان اليوم، إن التقرير يتضمن تحرير 45 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 44.6 مليون جنيه، و13 محضرًا يتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 43 مليون جنيه، و196 محضرًا تتعلق بالسجائر وشيش إلكترونية وتبلغ قيمة مستحقاتها 37.6 مليون جنيه.