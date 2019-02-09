وزيرة التخطيط تشارك في الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بدبي

القاهرة – مصراوي:

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، والتي تنطلق بمشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك من 140 دولة وتستضيفها الإمارات، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت السعيد، في بيان اليوم السبت، إن القمة العالمية للحكومات فرصة لتقديم الصورة الحقيقية للدولة المصرية إلى العالم، مؤكدة سعي الحكومة المصرية للترويج لمصر كواجهة استثمارية وملتقى اقتصادي متميز.

وأشارت الوزيرة، إلى مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في القمة بدورتها الحالية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقياديي 30 منظمة دولية، و600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن تجري الوزيرة خلال مشاركتها بالقمة عددا من اللقاءات وتزور عددا من المؤسسات، وستُلقي الكلمة الختامية الخاصة بإدارة المخاطر المستقبلية، وتتناول فيها إجراءات الحكومة المصرية لتطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تحدد التحديات والعواقب والمخاطر وابتكار أساليب التصدي لها.

وتنظم القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، 16 منتدى دوليًا، ويتضمن جدول الأعمال منتديات الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومنتدى الشباب العربي إلي جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخي ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي وغيرها من المنتديات.

كما تشهد القمة هذا العام تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة لتشمل متحف المستقبل والذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.