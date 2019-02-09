وزير الاتصالات يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي

كتب- محمد علاء الدين:

يشارك عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الاجتماع السنوي السابع للقمة العالمية للحكومات الذي يعقد خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 4000 من قادة العالم وصناع السياسات والخبراء من أكثر من 150 دولة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الاتصالات، اليوم السبت تعد القمة العالمية للحكومات منصة عالمية تهدف لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنويا برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا للتغلب على التحديات العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي طلعت خلال مشاركته في فعاليات القمة بعدد من ممثلي الحكومات لتبادل الخبرات والرؤى في الموضوعات ذات الصلة.

وسيعقد طلعت عددًا من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.