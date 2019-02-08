الإسترليني يصعد وحيدًا .. أسعار العملات تنخفض أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، وحيدًا خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار باقي العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس 22.56 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع مقابل 23.06 جنيه للشراء و23.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر بيع اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 19.87 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، مقابل 2020 جنيه للشراء و20.38 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 57.78 جنيه للشراء و58.23 جنيه للبيع، مقابل 58.08 جنيه للشراء و58.44 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع مقابل 4.71 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.78 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، مقابل 4.79 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري أمام الجنيه، إلى 4.56 جنيه للشراء و4.85 جنيه للبيع، مقابل 4.57 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع.