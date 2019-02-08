زيادة الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرمسي للسوق.

وزاد سعر كيلو الطماطم 25 قرشًا في السوق اليوم، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس والبصل 50 قرشًا، والفلفل الحامي البلدي جنيهًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و 6.4جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 6 و 9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الرمان بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.