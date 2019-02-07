تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء، بينما استقر سعر السمك الفيله البلطي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 و23.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 32 و40 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 220 جنيها و300 جنيه، وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.