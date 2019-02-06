تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في بنكي قناة السويس والبركة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى، وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر البيع فقط قرشا واحدا.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك كريدي أجريكول، عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وخفض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار قرشا واحدا، إلى 17.73 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 17.64 جنيه.