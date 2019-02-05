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    27 % ارتفاعًا في أرباح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي

    12:07 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    27 % ارتفاعًا في أرباح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي

    البنك التجاري الدولي

    كتبت- شيرين صلاح:

    أظهرت القوائم المالية للبنك التجاري الدولي، أنه حقق زيادة في صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة 27% على أساس سنوي.

    وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك التي أرسلها للبورصة اليوم الثلاثاء، وصل صافي أرباح البنك إلى 9.85 مليار جنيه في 2018 مقابل 7.24 مليار جنيه في عام 2017.

    وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 18.14 مليار جنيه مقابل 12.50 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 45.12%.

    كما سجل البنك إيرادات من الأتعاب والعمولات خلال العام الماضي نحو 2.41 مليار جنيه مقابل 1.99 مليار جنيه في نفس الفترة من 2017 بنسبة زيادة 21.1%.

    كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنك خلال العام الماضي بنسبة 14%، حيث بلغت 285.29 مليار جنيه خلال العام الماضي.

    وسجلت محفظة القروض إجمالي قدره 120 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بنسبة نمو سنوي بلغت 17%، بحسب تقرير لمجلس الإدارة أرسله البنك للبورصة اليوم.

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