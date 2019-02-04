بعد "زيرو جمارك".. ميناء الإسكندرية يفرج عن 11 ألف سيارة في يناير

1.4 مليار جنيه قيمة الإعفاءات على السيارات الأوروبية والتركية و"أغادير"

كتب- مصطفى عيد:



كشف تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية، عن إفراج جمارك الإسكندرية عن نحو 11 ألف سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تزيد على 3.28 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، والذي شهد أول تطبيق لزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، والتركية، وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، حيث تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من مليار و359 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث.

وأضاف أن قيمة الرسوم الجمركية المسددة علي تلك السيارات المفرج عنها بلغت نحو 147.8 مليون جنيه، كما بلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة المحصلة عليها نحو 573.6 مليون جنيه، بجانب سدادها لنحو 131.7 مليون جنيه قيمة رسم التنمية.

وذكر نجم أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم وصل بذلك إلى نحو 853.2 مليون جنيه.



وحول الأنواع الأخرى من السيارات التي وردت الشهر الماضي، أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 727 سيارة نقل، وميكروباص، وموتوسيكلا، وجرارا زراعيا بقيمة 700 مليون و456 ألف جنيه.

وأوضح السيد نجم أنه تم تحصيل رسوم جمركية على هذه المركبات بقيمة 146 مليون و552 ألف جنيه، وضرائب قيمة مضافة بقيمة 100.1 مليون جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم نحو 246 مليون و654 ألف جنيه.

وقال إن هذه المركبات استفادت من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير لتعفى من سداد نحو 55.2 مليون جنيه بفضلها.

وحول رسائل قطع الغيار المفرج عنها خلال يناير الماضي من جمارك الإسكندرية، أشار رئيس المصلحة إلى ورود 815 رسالة قطع غيار بقيمة 687 مليون و785 ألف جنيه، وسددت رسوم جمركية عنها بقيمة 19 مليون و853 ألف جنيه، إلى جانب سداد ضرائب قيمة مضافة بقيمة نحو 57 مليون جنيه.

كما استفادت تلك الرسائل من قطع الغيار من الاتفاقيات التجارية الثلاث أيضا لتُعفى من سداد رسوم جمركية بنحو 24 مليون و712 ألف جنيه.



وأضاف أن هذه الرسائل من السيارات وقطع الغيار سددت أيضا ضريبة جمركية وغرامات بقيمة 55 مليون و362 ألف جنيه.

وأكد رئيس المصلحة أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغ نحو 4 مليارات و661.4 مليون جنيه، وحصيلة الجمارك والضرائب المسددة عليها تجاوزت المليار و232 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي قيمة الإعفاء التي استفادت هذه الرسائل تطبيقا لاتفاقيات الشراكة المصرية الـوروبية والتركية وأغادير نحو مليار و439.2 مليون جنيه.