محافظ المركزي يشهد إطلاق برنامج تمويل الشركات والائتمان بالمعهد المصرفي

كتبت- منال المصري:

زار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، المقر الرئيسي للمعهد، وقام بجولة تفقدية به، بحسب بيان صحفي من المعهد اليوم الاثنين.

وقال البيان إن عامر خلال جولته، شهد إطلاق المعهد لأحد برامجه الاستراتيجية لعام 2019 بعنوان "شهادة تمويل الشركات والائتمان"Corporate Finance and Credit Certification Program".

وأضاف البيان إن إطلاق البرنامج الجديد جاء بحضور لفيف من مسؤولي بنك جي بي مورجان الأمريكي وعدد من كبار العامليين بالبنك المركزي والمعهد المصرفي.

وذكر البيان أن عامر أثنى على أهمية ما يقوم به المعهد من شراكات وتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية الرائدة لاستقدام أحدث الممارسات الدولية في المجالات المختلفة.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، في البيان إن البرنامج الجديد يُقدم للمرة الأولى بمصر بناءً على توجيهات محافظ البنك المركزي بهدف إتاحة أفضل البرامج والممارسات المصرفية الدولية في مجال تمويل الشركات للعاملين بالقطاع المصرفي المصري.

وبحسب نصير فإن البرنامج ينفذ لأول مرة خارج بنك جي بي مورجان.

وذكر البيان أن هذا البرنامج هو نتاج الاتفاق بين كل من شركة فاينانشال إيدجFinancial Edge وشركة موديز للتحليلات وMoody’s Analyticsمع المعهد المصرفي، وتم إعداده بالتعاون مع جي بي مورجا ، لتقديم برنامج مماثل لما يتم تقديمه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ عدد الساعات التدريبية للبرنامج 280 ساعة ويشارك به 33 مصرفيًا من 14 بنكًا، بحسب البيان.