ارتفع بـ"البركة".. أسعار الدولار في 9 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.