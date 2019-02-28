ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 22.5 جنيه و25 جنيها.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 34 و44 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات أيضا ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

بينما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات إلى بين 250 و320 جنيها في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و65 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها.