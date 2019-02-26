وزير الصناعة يبحث مع "بروكتر آند جامبل" خطط زيادة استثماراتها بمصر

كتبت- دينا خالد:



بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع تامر حامد المدير الإقليمي لشركة بروكتر آند جامبل العالمية لمصر ومنطقة الشرق الأدنى، خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأشار نصار إلى أهمية التوسع بمشروعات الشركة بالسوقين المصري والأفريقي خاصة في ظل خطة الوزارة الهادفة الى تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب القارة ومساعدتها في بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال الوزير إن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية، بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية، وهو ما يخدم خطط الشركة التصديرية لأسواق القارة السمراء.

وأكد نصار حرص الحكومة على توفير كافة الإمكانات والمقومات الصناعية للحصول على ثقة رؤوس الأموال العالمية وجذب كبريات الشركات الاستثمارية للعمل والتوسع في السوق المصري.

وأشار إلى سعي الوزارة لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري مع الشركات العالمية لتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للسوقين الإقليمي والقاري.

وقال الوزير إن سعي الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة مناخ الأعمال، وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للاستثمارات العالمية للتواجد بالسوق المصري، والنفاذ لعدد كبير من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وتعمل الشركة الأم في ١٠ قطاعات استهلاكية رئيسية تتضمن الرعاية الطبية، ومنتجات العناية بالمظهر والجمال، ومستلزمات الأطفال، وأدوات النظافة والعناية بالمنزل، وتنتشر منتجاتها في نحو 180 دولة حول العالم حيث تعتبر الشركة أكبر منتج للمنتجات الاستهلاكية في العالم، بحسب البيان.

وتعمل الشركة بالسوق المصري منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، ويصل حجم استثماراتها حاليا إلى نحو 3 مليارات جنيه، وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وفقا لما قاله تامر حامد خلال اللقاء.

وأكد تامر حامد التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة أفريقيا بصفة خاصة، معربا عن حرص الشركة على الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة على عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.

وذكر أن الشركة تتوسع في السوق المصري بصورة دائمة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية خطوط الإنتاج العاملة، معبرا عن حرص الشركة على زيادة استثماراتها بالسوق المصري باعتباره محورا استراتيجيا تصنيعيا وتصديريا لأسواق منطقة الدول العربية وقارتي أفريقيا وأوروبا.

وأشار تامر حامد إلى أن هناك أكثر من 100 مصري يتولون مناصب إدارية عليا بالشركة على مستوى العالم، وهو ما يعكس الشراكة الناجحة بين الشركة والشعب المصري.

وقال إن الشركة تبذل جهودا كبيرة لتمكين المرأة وتعظيم دورها بالمجتمع المصري من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد.

ويبلغ عدد موظفي الشركة في العالم نحو 92 ألف موظف، كما تمتلك الشركة أفرعا في 70 دولة حول العالم، وفقا للبيان.