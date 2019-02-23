كيلو الكوسة عند 11 جنيهًا.. أسعار الخضراوات في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، والبطاطس بين 3.5 جنيه 6.75 جنيه، والبصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين جنيهين و3.5 جنيه، واليوسفي بين 3 و7 جنيهات، والجوافة بين 6 و10جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه 6.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.