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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

10:38 ص الخميس 21 فبراير 2019
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 15192 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وتراجع أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 15213 نقطة.

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