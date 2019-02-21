البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 15192 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وتراجع أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 15213 نقطة.