10 مميزات تجعل من Realme C1 أفضل هاتف ذكي بسعر اقتصادي

يمثل هاتف "Realme C1" الذي طرحته شركة "Realme Egypt" في السوق المصري، طفرة في سوق الهواتف الذكية في مصر، وذلك لما به من مميزات مقارنة بسعره.

الهاتف ضمن الشريحة السعرية الاقتصادية حيث لا يتجاوز سعره 2100 جنيه تقريبا، ولكن جاء بتصميم مميز يشبه إلى حد كبير تصميم الهواتف الذكية في الشريحة السعرية فوق المتوسطة، كذلك تم دعم الجهاز ببطارية قوية وكاميرا أساسية مزدوجة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز 10 مميزات لهاتف Realme C1 التي جعلت منه الأفضل في الشريحة السعرية الاقتصادية:

1- شاشة كبيرة بحجم 6.2 بوصة بتصميم عصري "النوتش" فهو تقريبا أرخص هاتف ذكي يأتي بشاشة نوتش، ويحتوي النوتش على مستشعر الإضاءة والكاميرا الأمامية، كذلك تأتي الشاشة بجودة الـ HD+.

2- الشاشة مغطاة بطبقة حماية مقاومة للخدش والصدمات من الجيل الثالث من زجاج Corning Gorilla.

3- بطارية قوية بسعة 4230 مللي أمبير.

4- الهاتف جاء بتصميم من البولي كربونيت اللامع الذي يعطي مظهر زجاجي، كذلك يتوافر الهاتف بألوان عملية هي الأسود والأزرق.

5- تم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock.

6- الهاتف مزود بنظام AI Power Master الذي يساهم في الحفاظ على استهلاك البطارية من خلال غلق التطبيقات غير المستخدمة ما يساعد في التوفير من استهلاك طاقة البطارية بنسبة تصل إلى 11%.

7- Realme C1 مزود بمعالج ثماني النواة "سناب دراجون 450" من كوالكوم، وهو معالج مميز مقارنة بالشريحة السعرية الموجود فيها الهاتف، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجابايت رام.

8- الهاتف جاء بمعالج رسومي من نوع Adreno 506 وهو مناسب للألعاب الخفيفة، وستتمكن أيضا من تشغيل PUBG على اقل إعدادات عن طريق وضع الـ Game Space.

9- الهاتف مزود بمنفذين لشريحة الاتصال بالإضافة إلى مكان لبطاقة الذاكرة الإضافية، ما يتيح للعميل استخدام شريحتي اتصال في وقت واحد مع بطاقة ذاكرة، عكس بعض الهواتف المزودة بمنفذين فقط ما يدفع المستهلك التخلص من بطاقة الذاكرة استخدام شريحتي اتصال.

10- الهاتف مزود بشبكة "4G Dual" و"Dual VoLTE"، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت خلال المحادثات الهاتفية.

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