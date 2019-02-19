البنك الأهلي ينتظر تعليمات المركزي لتمويل مبادرة تحويل السيارات للغاز

كتبت- منال المصري:

قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك تلقى مخاطبات من عدد من الشركات لتحقيق التعاون المشترك من أجل تحويل السيارات للعمل من الوقود إلى الغاز الطبيعي.

وأعرب كريم سوس، عن استعداد البنك لتفعيل برنامج تمويل تحويل السيارات من العمل بالوقود إلى الغاز الطبيعي فور تلقي خطاب من البنك المركزي بذلك.

وكان محافظ البنك المركزي، قال خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أمس، إنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ( بنزين/ غاز طبيعيّ)، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة، بحسب بيان من مجلس الوزراء.

وذكر كريم سوس لمصراوي، أن البنك الأهلي يدرس حاليا إعادة برنامج تمويل عمل السيارات من الوقود إلى الغاز بالتعاون مع الشركات، وخاصة يمتلك البنك خبرة طويلة في هذا البرنامج.

وبحث اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس بعض التوصيات بإمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على تسهيلات ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها.

كما ناقش الاجتماع التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، طارق الملا وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

وشهد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في يناير الماضي توقيع عقدي مشروع تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركتي كارجاس وغازتك، بقيمة 20 مليون جنيه، بحسب بيان سابق من الجهاز.

وبلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي 60 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل 52 مليار جنيه في يونيو الماضي، وفقا لكريم سوس.