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    محافظ أسوان: ننتظر مقترحات لإنجاح تنظيم منتدى شباب العالم

    11:54 ص الإثنين 18 فبراير 2019
    محافظ أسوان: ننتظر مقترحات لإنجاح تنظيم منتدى شباب العالم

    المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصالات الد

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الاثنين، إن محافظته تعمل على التجهيز لاستقبال منتدى شباب العالم الشهر المقبل.

    وطلب إبراهيم من الشباب، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصالات الدولي اليوم، التقدم بمقترحاتهم لتحويل أسوان لعاصمة الشباب، وتنظيم منتدى شباب العالم في أفضل صورة.

    وقال إبراهيم إنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتقديم كافة الأدوات التكنولوجية المناسبة لتنظيم منتدى شباب العالم، وتطوير مركز التكنولوجيا بديوان عام المحافظة.

    وأضاف أن أسوان حصلت على جائزة من اليونسكو كواحدة من أفضل 10 مدن تعليمية في العالم.

    أحمد إبراهيم أسوان منتدى شباب العالم

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