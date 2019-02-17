طارق عامر: "المركزي" يعتزم منح تراخيص لبنوك تعمل في المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المركزي يعتزم منح تراخيص لبنوك جديدة في السوق المصري، تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش إطلاق مبادرة رواد النيل، اليوم الأحد، إن المركزي يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من البنوك التي تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن البنوك التقليدية، على غرار النموذج الموجود في الخارج والذي يسمى "تير تو".

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الرخص الخاصة بالبنوك التي تعمل في المشروعات الصغيرة، سوف يسمح لها بتلقي ودائع من المواطنين ولكن بحدود معينة تتناسب مع رأسماله الذي يقل عن البنوك التقليدية.

وقال عامر إن المركزي وافق على فتح الباب أمام إصدار تراخيص لبنوك جديدة، وأنه تلقى بالفعل طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر.