محافظ المركزي: قلنا للبنوك افتحوا أبوابكم لتمويل صغار المستثمرين

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن المركزي طلب من البنوك أن تفتح أبوابها لتمويل صغار المستثمرين، من أجل تشجيع الاستثمار والتنمية.

وأضاف في كلمته، اليوم، بمناسبة إطلاق مبادرة رواد النيل، إن زيادة الإنتاج المحلي هي العامل الرئيسي لتحسين معدلات الاستثمار.

وقال عامر: " فتحنا أبوابنا للجميع.. وقولنا لزملائي في البنوك افتحوا أبوابكم أمام المستثمرين وصغار المستثمرين والشباب لتوفير التمويلات اللازمة لهم".

وأضاف عامر أن "الشباب يحتاج من يدعم فكرته وتوجيهه وتكوين الفكرة وهذا هدفنا في الفترة المقبلة وهو تبني الشباب".

وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الدول الخارجية للتعرف على تجاربهم الناجحة في تكوين حضانات الأعمال للمشروعات الصغيرة.

ومبادرة "رواد النيل" هي نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزي المصري مع جامعة النيل الأهلية استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكاً كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.