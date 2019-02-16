غدًا.. إطلاق مبادرة "رواد النيل" لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

كتبت منال المصري:

تنطلق رسمياً المبادرة القومية "رواد النيل" غدا الأحد التي يمولها البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

ويشهد فعاليات الإطلاق الرسمي للمبادرة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وقيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، ورؤساء الجامعات وكبرى المؤسسات الصناعية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا بالسوق المصري.

وتتضمن الفعاليات توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والآخر بين وزارة التخطيط ومبادرة "رواد النيل".

ويشارك بالمبادرة 12 بنكاً كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم خلال العام الجاري إنشاء 30 مركزاً لتطوير الأعمال تابعاً لمبادرة رواد النيل في 16 محافظة وذلك بمقار البنوك المشاركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من المقرر زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال تدريجياً خلال السنوات المقبلة لتغطي كافة مناطق الجمهورية، حيث تمثل هذه المراكز النواة لتحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبني أفكار المشروعات الواعدة وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لها ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وتهدف الماردة أيضًا إلى تنمية قدرات رواد الأعمال ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي بما يساعد على سد احتياجات السوق المصري وزيادة فرص العمل.