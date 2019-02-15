كيف تحركت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال أسبوع؟

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والقلقاس والبرتقال البلدي واليوسفي والليمون والجوافة بين 50 قرشا و7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بتعاملات يوم الجمعة الماضي، في سوق العبور.

بينما تراجعت أسعار كيلو الطماطم والكوسة والفلفل الحامي والبرتقال السكري وأبو سرة بين 15 قرشا وجنيه واحد، خلال تعاملات اليوم مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه بزيادة جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا بزيادة 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و 7.5 جنيه بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.