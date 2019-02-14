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    تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:35 ص الخميس 14 فبراير 2019
    تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والفاصوليا، والخيار البلدي بين 15 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    وفي المقابل، ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشًا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما ورد على الموقع الرسمي لسوق العبور

    أسعار الخضراوات:

    الطماطم بين 2.25 و6.25 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    الفاصوليا بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

    الرمان بين 4 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور الطماطم

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