وزير البترول يشهد الجلسة الفنية لتجارب السلامة وحماية البيئة في إيجبس 2019

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة الفنية لعرض التجارب المتميزة في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن فعاليات مؤتمر إيجبس 2019، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وخلال الجلسة، عرض فريق عمل شركة إنبي تجربته في مشروع تدوير المخلفات الصلبة والتي تمت الاستفادة منها في إنتاج العديد من المنتجات المختلفة وإعادة استخدامها انطلاقا من الالتزام بتطبيق السياسات البيئية وقواعد التنمية المستدامة.

واستعرض فريق عمل شركة كويت إنرجي، تجربة أعمال تنمية الحقول المتقادمة في إطار تطبيق قواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية .

وشهدت الجلسة عرضا لتجربة شركة بيكرهيوز العالمية للتدريب التفاعلي ثلاثي الأبعاد الخاص بالأمن والسلامة والصحة المهنية، والذي يعتمد على التدريب التكنولوجي الكامل مما يوفر محاكاة فعلية لظروف العمل .

وفي ختام الجلسة تم اختيار المشروع المقدم من فريق شركة كويت انرجي، للفوز بالمركز الأول والجائزة المقدمة من المؤتمر، وسلمها الوزير للهندس كمال الصاوي رئيس شركة كويت انرجي مصر .