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    البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 8.6% في يناير

    03:11 م الأحد 10 فبراير 2019
    البنك المركزي: التضخم الأساسي يرتفع إلى 8.6% في يناير

    البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد:

    قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع للشهر الثاني إلى 8.6% في يناير الماضي، مقابل 8.3% في ديسمبر.

    وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.4% خلال يناير الماضي مقابل صفر في ديسمبر.

    ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

    وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

    وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

    فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 0.8% في يناير مقابل معدلا سالبًا قدره 4.1% في ديسمبر الماضي.

    البنك المركزي معدل التضخم أسعار السلع

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