الجنيه الذهب يصل إلى 5160 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم



كتبت- دينا خالد:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم الأحد، عند نحو 645 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

واستقرسعر جرام الذهب عيار 18 عند 552.5 جنيه، وجرام عيار 24 عند 737 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا، بحسب نجيب.

وأرجع نجيب استقرار الذهب، إلى ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا عند 1315 دولار للأوقية، بسبب أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب المحلية قد عاودت الارتفاع أمس بعد تراجع في نهاية الأسبوع الماضي.