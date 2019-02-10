وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي



القاهرة- مصراوي:

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات والتي انطلقت بمشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك من 140 دولة، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الأحد.

وقالت السعيد، إن القمة العالمية للحكومات فرصة لتقديم الصورة الحقيقية للدولة المصرية إلى العالم، وأكدت على سعي الحكومة المصرية للترويج لمصر كواجهة استثمارية وملتقى اقتصادي متميز.

ويشارك بالقمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية عددًا من رؤساء الدول والحكومات فضلًا عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقياديي 30 منظمة دولية كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية.

وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام الحالي تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة لتشمل متحف المستقبل والذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.