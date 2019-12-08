رئيس بنك القاهرة يتوقع نمو الأرباح إلى 4 مليارات جنيه خلال 2019

كتبت- منال المصري:

توقع طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تقفز أرباح بنك القاهرة إلى 4 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وقال فايد خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، اليوم الأحد بالقاهرة، إن أرباح البنك شهدت نمو متتاليا من 700 مليون جنيه في 2017 إلى 3 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأضاف أن البنك نجح في مضاعفة عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر بنسبة 200% ليصل إلى 300 ألف عميل مقابل 100 ألف عميل في 2017.

وذكر فايد أنه على مدار العامين الماضيين تمت إعادة هيكلة البنك بهدف نمو قطاعات تمويل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، والانتشار الجغرافي، فضلا عن توسع البنك في السوق الأفريقي.

وأكد أن نمو مؤشرات البنك يعزز من زيادة الطلب من المستثمرين للمشاركة في طرح حصة من رأسمال البنك في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يحدث خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن البنك اتخذ خطوات لإجراء عملية الطرح في البورصة للحفاظ على قيمة السهم، حيث شكل إدارة كاملة لعمل بحوث على السوق، بهدف تحقيق استقرار لسعر السهم في الأعوام المقبلة بعد الطرح.