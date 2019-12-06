انطلاق اليوم الثاني لقمة رايز أب لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية

كتبت - ياسمين سليم:

واصلت قمة رايز أب لريادة الأعمال، انعقادها لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وينقعد خلال اليوم الثاني للقمة عدد من الحلقات النقاشية في مجالات الاستثمار والاتصالات والتسويق والبنوك.

ومع بداية أعمال القمة اليوم انتشر العشرات من رواد الأعمال الذين جاءوا لعرض مشاريعهم على الحضور.

وانطلقت أمس، قمة "رايز أب" السابعة لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وتقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وتهدف لتوصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة، و180 شركة ناشئة عارضة، و400 مستثمر، فضلا عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.

وتضم القمة هذ العام شخصيات بارزة في عالم ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وتخصص "رايز أب" هذا العام على عدة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المستضافة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهم محور "FIN TECH"، ومحور التقنية الناشئة.

وستتم مناقشة هذه المحاور من خلال مشاركة عددا من الشركات الرائدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فيس بوك، ومايكروسوفت، وأي بي أم، ونستله.