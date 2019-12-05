هيئة المنافسة الكينية تدرس طلب "التجاري الدولي" شراء حصة ببنك صغير

القاهرة- وكالات:

قالت هيئة المنافسة الكينية، إنها تدرس طلب بنك التجاري الدولي (المصري)، بالسماح له بشراء الحصة المسيطرة في بنك "ماي فير" الكيني، دون الإفصاح عن الموعد المتوقع لاتخاذ قرار، بحسب وكالة رويترز.

ويتطلع البنك التجاري الدولي لشراء حصة مسيطرة في بنك "ماي فير"، وهو أحد أصغر بنوك كينيا، وفقا للوكالة.

وبدأ بنك ماي فير أعماله في أغسطس 2017 وله خمسة فروع وتبلغ قيمة أصوله 8.2 مليار شلن كيني "80.79 مليون دولار"، وفقا لما ورد في بيانه المالي لتسعة شهور حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وسجل بنك ماي فير خسارة بلغت 250 مليون شلن في تلك الفترة.