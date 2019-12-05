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اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة للبيع بقيمة مليار دولار لأجل عام

01:54 م الخميس 05 ديسمبر 2019
اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة للبيع بقيمة مليار دولار لأجل عام

البنك المركزي المصري

القاهرة- وكالات:

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنك، أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر الجاري، وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.

البنك المركزي أذون خزانة دولار

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