اليوم.. المركزي يطرح أذون خزانة للبيع بقيمة مليار دولار لأجل عام

القاهرة- وكالات:

أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه سيطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنك، أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر الجاري، وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020.