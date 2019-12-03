Flat6labs تخرج 11 شركة ناشئة جديدة في مصر غدًا

القاهرة- مصراوي:

تعقد شركة Cairo Flat6Labs، التي تعمل على نمو الشركات الناشئة في مصر، غدًا الأربعاء، یوم العروض لخریف 2019 وتحتفل بتخریج 11 شركة ناشئة جدیدة من الدورة الثانیة للسنة المالیة 2019، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وبدأت دورة Cairo Flat6Labs الثالثة عشرة في 25 من أغسطس العام الماضي واستقبلت 11 شركة جديدة، تأهلت من بین أكثر من 1200 متقدم.

وبحسب البيان فإن هذه الدورة تضم رواد أعمال من جمیع أنحاء مصر، وتعمل الشركات الناشئة في عدة صناعات، تتنوع ما بین المنازل الذكیة، والتكنولوجیا الصحیة، والخدمات اللوجستیة، والبرمجیات كخدمة (SAAS)، وصولا إلى التجارة الإلكترونیة، والاستشارات الإداریة، وتطویر الویب والتوظیف، لتقدم بذلك حلولًا إلكترونیة ورقمیة مبتكرة تهدف إلى إثراء السوق.

وقالت الشركة في البيان إنها تدعم رواد الأعمال بفضل الصندوق الذي یبلغ حجمه 100 ملیون جنیه مصري، وتهدف شركة Flat6Labs لتسریع النمو (FAC) إلى الاستثمار فیما یصل إلى 100 شركة ناشئة في مرحلة مبكرة وأكثر من 300 رائد أعمال خلال فترة الاستثمار التي تبلغ 5 سنوات.

تقدم Cairo Flat6Labs كل 6 أشهر رأس مال أولي لثماني إلى عشر شركات ناشئة جدیدة، حیث تحصل كل شركة على مبلغ یتراوح ما بین 500 ألف جنیه مصري و750 ألف جنیه مصري مقابل 10٪ من الأسهم، بحسب البيان.

وقال رامز الصیرفي، الرئیس التنفیذي لشركة Flat6Labs، في البيان أن فخور بأن أرى رواد الأعمال الطموحین هؤلاء من أصحاب الأفكار المبتكرة، حیث یقدمون هذا التنوع الفرید من نوعه".

وأضاف قائلا: "وكلنا حماس الآن لإطلاق الدورة الرابعة عشرة بالقاهرة، ونتطلع إلى استقبال أصحاب التكنولوجیات الجدیدة والمبتكرة والمتنوعة في مصر".

وذكر البيان 11 شركة التي سوف تعرض أفكارها التكنولوجیة والتجاریة في یوم عروض خریف 2019 لشركة Flat6Labs Cairo.

● AION :تقدم Innovations AION حلولا للمنزل الذكي تتسم بسهولة التركیب وبأسعارها المعقولة، حیث یمكن الوصول إلیها والتحكم بها عن بُعد باستخدام تطبیق مبتكر للهواتف الجوالة.

● Axon :عبارة عن منصة طبیة توفر على الأفراد والمؤسسات نسبة تصل إلى 80٪ من تكالیف الخدمات الطبیة والصحیة من خلال عضویة سنویة واحدة موحدة.

● BeXel ُ :هو برنامج یعتمد على تقنیة الحوسبة السحابیة ویتخصص في فحص وتدقیق معاییر السلامة للمعدات المستخدمة في مختلف القطاعات مثل:النفط، الغاز، البناء وقطاع الفنادق.

● Pad Consulting :تدعم Pad Consulting الشركات من خلال توصیلها مع خبراء من برامج ماجستیر إدارة الأعمال العالمیة والشركات متعددة الجنسیات.

● Curotrip :منصة واحدة توفر للمرضى من جمیع أنحاء العالم إمكانیة التواصل مع أفضل الأطباء المصریین، وحجز وتخطیط الرحلة الطبیة بأكملها في بضع خطوات بسیطة.

● Fridge :توفر Fridge جمیع مستلزمات البقالة والنظافة العامة المطلوبة للشركات بمعدل شهري أو أسبوعي أو یومي وجمیعها بسعر الجملة.

● HOVO :هي شریكك اللوجستي ذو التكنولوجیا المتقدمة الذي یوفر الشاحنات خلال 20 دقیقة في جمیع أنحاءمصر، ولدى الشركة أسطولا یضم أكثر من 3000 شاحنة من مختلف الأحجام.

● Makwa :هو تطبیق للهاتف الجوال یوفر لعملائه خدمات غسیل الملابس والتنظیف الجاف والتسلیم.

● ShipHaly : منصة على الإنترنت تربط بین المتسوقین والمسافرین، وتقدم تجربة تسوق آمنة وسلسة وبأسعار معقولة.

● Arena Talents :منصة توظیف المبرمجین عبر الإنترنت، ما يمكن الشركات من توظيف أفضل المواهب التقنية خلال 14 یوما أو أقل.

● Wuilt :منصة تصمیم مواقع إلكترونیة، تسمح للمستخدم إنشاء موقع إلكتروني متعدد اللغات، بدون أي برمجة من خلال 3 خطوات سهلة في أقل من 10 دقائق.