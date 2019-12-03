ضمن خطة توسعات.. أبو عوف تستهدف إنشاء مصنع للبن العام المقبل

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كتبت-شيماء حفظي:

تستهدف شركة سامو للصناعات الغذائية المالكة للعلامة التجارية أبو عوف إنشاء مصنع جديد لتصنيع بن القهوة خلال العام المقبل.

وقال أحمد أبو عوف رئيس مجلس إدارة شركة سامو للصناعات الغذائية في مائدة مستديرة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء إنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه لإنشاء المصنع بمدينة العاشر من رمضان بعد انتهاء الحصول على التراخيص.

وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون جنيه توسعات خلال العام المقبل بحسب ما قاله أبو عوف.

وتشمل خطة التوسعات إضافة 3 خطوط إنتاج في مصنع الشركة القائم حاليا خلال العام المقبل، بحسب ما قاله محمد عوف المدير التنفيذي لشركة جلوبال سامو إحدى الشركات التابعة للعلامة التجارية أبو عوف.

وأوضح أنه من المتوقع أن تدخل هذه الخطوط مرحلة الإنتاج بحلول أبريل 2020.

وقال محمد أبو عوف إن المصنع الحالي تم تأسيسه في 2015 باستثمارات 25 مليون جنيه وينتج نحو ألف منتج تتنوع بين المكسرات وزبدة الفول السوداني والبن.

وتستهدف الخطة التوسعية أيضا دراسة التصدير والاستفادة من إمكانية التوسع في الأسواق الخارجية بحسب ما قاله محمد.

وقال أيمن أبو عوف المدير التنفيذي لشركة سامو للتجارة والتوزيع إن خطة التوسعات تتضمن زيادة الفروع التابعة للشركة من 120 فرعا حاليا في 8 محافظات لتصل إلى 150 فرعا مع إضافة محافظتين جديدتين في أسيوط والسويس.

وتمتلك الشركة 66 فرعا في القاهرة الكبرى.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها خلال العام المقبل إلى 650 مليون جنيه مقابل 450 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري بحسب ما قاله أيمن عوف.

ويمثل موسم رمضان نصف مبيعات الشركة خلال العام بحسب ما قاله أيمن أبو عوف.