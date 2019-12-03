مركز المديرين المصري وجمعية المحاسبين يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال التدريب

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كتب- مصطفى عيد:

وقع مركز المديرين المصري، التابع لهيئة الرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب والتطوير، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الاتفاقية من شأنها رفع مستوى مجتمع الأعمال وجمهور المحاسبين والمراجعين على مجالات الحوكمة والرقابة والمراجعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ومركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويعمل في مجال التدريب والبحوث والاستشارات الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة.

ويعقد المركز المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب والاستشارات والبحوث الموجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.

يذكر أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية هي الجمعية المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للمحاسبين والمراجعين في مصر عن طريق نقل المعلومات والمعرفة وذلك لتحقيق أقصى استفادة للعاملين بمهنة المحاسبة والمراجعة ومجتمع الأعمال ككل حيث تضم في عضويتها صفوة المحاسبين والمراجعين المصريين.