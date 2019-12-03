تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والبرتقال البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و2.5 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهت، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الجوافة، والرومان جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و8 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.