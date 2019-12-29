"سوديك" تبرم عقدا مع "التجاري الدولي" لتمويل أحد مشروعاتها بمليار جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إنها أبرمت عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك التجاري الدولي بقيمة مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لتنمية مشروع "EDNC"، أمس السبت.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد، يعد هذا المشروع أول مشروعات شركة سوديك غير السكنية بشرق القاهرة، وهو الجزء التجاري من مشروع الشركة "إستاون" بالقاهرة الجديدة.

ويتكون مشروع "EDNC" من وحدات إدارية وتجارية بمساحة 90 ألف متر مربع، مصممة طبقا لأساليب تأخذ في الاعتبار مبادئ الاستدامة، والحفاظ على البيئة، بحسب البيان.

وتهدف الشركة بتنمية هذا المشروع إلى زيادة محفظة المشروعات التي تحقق إيرادات متكررة للشركة، وفقا للبيان.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون"، وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروعات "ألجريا"، و"فورتي ويست"، و"بوليجون"، و"قطامية بلازا"، و"أوتوفيل".