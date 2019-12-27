الدولار يعود للاستقرار.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع، بعد موجة من الهبوط على مدار أسبوعين، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر العملة الأجنبية في البنك الأهلي، أمس الخميس 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.72 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، مقابل 20.83 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 50.42 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع مقابل 52.75 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري ليسجل أمس 4.21 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.