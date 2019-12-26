إيرادات مصر من السياحة تحقق مستوى قياسيا في الربع الثالث من 2019 (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك المركزي الصادر مساء أمس الأربعاء، سجلت إيرادات مصر من السياحة نحو 4.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل نحو 3.9 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب تحليل مصراوي للبيانات المتاحة عن إيرادات السياحة في البنك المركزي، تعتبر إيرادات الربع الثالث من العام الجاري هي أعلى إيرادات فصلية في تاريخ السياحة بمصر، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإيرادت مستوى الـ 4 مليارات دولار.

وإيرادات السياحة خلال الربع الثالث من العام الجاري تتجاوز قيمة إيرادات القطاع في سنة كاملة، وهي 2015-2016، والتي سجلت نحو 3.8 مليار دولار، كما أنها تقترب من إيرادات القطاع في السنة التالية 2016-2017 والتي وصلت إلى نحو 4.4 مليار دولار.

وكان العام المالي السابق شهد تسجيل أعلى رقم سنوي لإيرادات السياحة في مصر، عند 12.6 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، مرتفعة بنسبة 28.2% عن عام 2017-2018 والذي سجلت فيه إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار.

ويرصد مصراوي أعلى 5 إيرادات فصلية للسياحة بمصر في آخر 10 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي، عبر الجراف التفاعلي التالي.

وشهدت فترة السنوات العشر الماضية الكثير من المتاعب للقطاع بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي عقب ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في شرم الشيخ في نهاية أكتوبر 2015 والذي أدى إلى تضرر القطاع بشدة، بسبب وقف الرحلات من روسيا وعدد من الدول بعد الحادث والذي استمر لسنوات.