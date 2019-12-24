البورصة تنخفض 0.7% مع نهاية تعاملات الثلاثاء 24-12-2019

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13805 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 6.3 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة.