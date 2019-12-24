البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13846 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.