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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2019

10:33 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2019

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13846 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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