مؤشرات البورصة تهوي بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

هوت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليواصل سوق المال تراجعه للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.8% مع نهاية التعاملات، عند مستوى 13537 نقطة، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 83.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 144.8 مليون جنيه.

وكانت البورصة تراجعت خلال تعاملات أمس، فيما أعلنت إدارة البورصة تطبيق آلية الشورت سيلنج "نظام بيع الأوراق المالية المقترضة" الذي تستهدفه البورصة المصرية، ويقوم على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وقال المحللان بسوق المال، أحمد زكريا وسامح غريب لمصراوي، إنه لا يمكن اعتبار تطبيق آلية الشورت سيلنج، سببا لتراجع مؤشرات البورصة، لكن الأداء الهبوطي للأسهم مازال متواصلا منذ إعلان الاكتتاب في طرح أرامكو السعودية، نتيجة ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب.

وأوقفت البورصة خلال تعاملات اليوم، التداول على نحو 20 سهما نتيجة انخفاضها بأكثر من 5% خلال الجلسة، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة اليوم 116 سهما، فيما بلغ عدد الأسهم المرتفعة 11 سهما فقط.

وتخطط أرامكوا لبيع 1.5% من أسهمها في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.