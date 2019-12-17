تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخري، وذلك بعد أن كسر 16 جنيها خلال تعاملات أمس في عدد من البنوك.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك مصر إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك والبركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.