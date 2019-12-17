أسعار الذهب تهبط في مصر بعد نزول الدولار تحت 16 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم إلى 660 جنيها، مقابل 664 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 754 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5280 جنيها.

وأرجع نجيب، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع سعر الدولار في السوق المحلي خلال تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار لأقل من 16 جنيها خلال تعاملات أمس الاثنين، لأول مرة منذ فبراير 2017،

وبحسب بيانات البنك المركزي انخفض متوسط سعر صرف الدولار في البنوك أمس الاثنين ليتجاوز حد الـ 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017.

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