ارتفاع الباذنجان وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر بسوق العبور اليوم الثلاثاء 17-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بين 50 قرشا وجنيه، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

في المقابل تراجع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.