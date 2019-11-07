أسعار الدولار ترتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.10 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.