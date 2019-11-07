  • عاجل:التأمينات توفر خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقعها الإلكتروني

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    أسعار الدولار ترتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس بنهاية التعاملات

    05:13 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    أسعار الدولار ترتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس بنهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

    وزاد سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.10 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.20 جنيه.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري بنك قناة السويس

    الخبر التالى:

    عامر: حقوق موظفي "الأهلي اليوناني" محفوظة في حالة إتمام صفقة بيع البنك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان