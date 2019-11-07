"التأمينات" توفر خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقعها الإلكتروني

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أطلقت المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الاعمال.

وتتضمن هذه المرحلة عددا من الخدمات التي استحدثت منها العديد من وظائف الاستعلام وفقاً لنوع المستخدم حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع أيضاً مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور كما يستطيع استعراض العمالة المستمرة للتعرف تاريخ بدأ الاشتراك الخاص بهم وآخر اجر أساسي لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها. كما يستطيع صاحب العمل أيضاً من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

أما فيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات فإن الموقع يوفر لهم حزمة من الخدمات تيسيراً عليهم حيث يستطيع صاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش بالإضافة الى الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد وفي حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن بدأ المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الماضي وهي المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية بالإضافة الى مكتبة تأمينية شاملة تحتوي على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري الى جانب توضيح الخدمات التأمينية التي قدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.

وللتعرف على هذا الموقع وما يقدمه من خلال الرابط التالي : اضغط هنا