الرقابة المالية توافق على عرض شراء عز الدخيلة لكامل أسهم "العز للدرفلة"

كتب- مصطفى عيد:

وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المختلط المقدم من شركة العز الدخيلة للصلب، للاستحواذ حتى نسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، بحسب بيان أرسلته الهيئة للبورصة اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، يشمل عرض الشراء الإجباري سعر 23.07 جنيه للسهم الواحد من أسهم مصانع العز للدرفلة، و/ أو معامل مبادلة 51 سهما من أسهم مصانع العز للدرفلة مقابل كل سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب "مقدمة العرض".

ويصل إجمالي قيمة عرض الشراء إلى نحو 2.074 مليار جنيه موزعة على نحو 89.9 مليون سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، والتي يصل القيمة الاسمية لسهمها إلى 10 جنيهات.

وتمتلك شركة حديد عز نسبة 98.9% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وهي شركة غير مقيدة بالبورصة ولكن تم طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتمتد فترة سريان العرض إلى 20 يوم عمل بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل تالية لتاريخ انقضاء فترة سريان العرض، وفقا للإعلان.

وبحسب الإعلان، فإن شركة حديد عز المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة، قررت الاستجابة إلى عرض شراء أسهمها مقابل مبادلة بأسهم زيادة رأسمال الشركة مقدمة العرض.

وبحسب الموافقة الصادرة من الهيئة، طالبت الرقابة المالية شركة العز الدخيلة للصلب بالالتزام بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر الإعلان، والالتزام بشراء كامل الأسهم التي سيتم عرضها من مساهمي شركة مصانع العز للدرفلة من خلال عرض الشراء.

وقالت الهيئة إن موافقتها على نشر هذا الإعلان ليس اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض، مشيرة إلى أن مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبؤه على مقدم العرض ومستشاريه المرتبطين.