البنك الزراعي: تسوية ديون متعثرة لـ 45 ألف حالة بقيمة 3 مليارات جنيه

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان، إنه عرض اليوم الاثنين، أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، استراتيجية البنك وخطوات إعادة الهيكلة والدعم الكبير الذي قدمه البنك المركزي، لإنقاذ البنك وتمكينه من تحقيق هدفه الرئيسي طبقا للقانون ونظامه الأساسي وهو دعم التنمية الزراعية والريفية والشمول المالي.

وأضاف أن البنك يقدم برامج تمويلية منخفضة من أجل تمويل المحاصيل الزراعية والحيوانية والميكنة الزراعية وتطوير نظم وطرق الري بأسعار فائدة منخفضة ومدعمة من الدولة، وأيضا في إطار مبادرة البنك المركزي، بسعر عائد 5% فقط.

وأشار إلى أن مشكلة الديون المتعثرة في البنك الزراعي تلقى كل العناية من البنك شريطة أن يكون العميل تعثر لأسباب خارجة عن إرادته ولديه رغبه في السداد.

وأوضح أن عدد الحالات التي تمت معالجتها بلغ 45 ألف حالة، بلغت قيمة مديونياتهم حوالي 3 مليارات جنيه.

كما عرض رئيس البنك جهود البنك المدعومة من المركزي في تطوير النظام البنكي ومنظومة التكنولوجيا وتطوير أدوات الدفع الإلكترونية تدعيما لدوره في التحول الرقمي والشمول المالي.

كما أشار إلى الدور الذي قامت به إدارة البنك في سبيل تدريب العاملين وتحسين أوضاعهم وخطة البنك نحو تدعيم القوى البشرية بتعيينات جديدة بمؤهلات تستطيع التوافق مع خطة عمل البنك وأيضا بخبرات جديدة تدعم خطة التحول وإعادة الهيكلة.