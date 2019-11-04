وزيرة التخطيط: زيادة رأسمال صندوق مصر السيادي ليتخطى تريليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الاثنين، إن صندوق مصر السيادي يستعد لزيادة رأسماله المصدر، ليتخطى تريليون جنيه.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

وقالت الوزيرة في تصريحات، على هامش قمة صوت مصر، اليوم، إنه سيتم زيادة الأصول في الصندوق لزيادة رأسماله ليصبح معبرا عن قيمة الأصول وقوة الاقتصاد المصري.

وأضافت أنه جاري حاليا حصر الأصول التي ستنضم لصندوق مصر السيادي على أن يتم الانتهاء من استراتيجية الصندوق وهيكله التنظيمي بنهاية العام الجاري.

وقالت الوزيرة إن الصندوق سيتضمن شركاء يدخلون بأصول تابعة لهم مثل بنك الاستثمار القومي.

وأوضحت أن صندوق مصر السيادي وسيلة لتوفير تمويلات تغطي الفجوة التمويلية بالإضافة لزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وقالت إن حجم الفجوة التمويلية في مصر تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا والتي يتم تمويلها من القروض.

وكانت الوزيرة تحدثت في تصريحات سابقة عن نقل مجموعة من الأصول للصندوق من بينها أرض المعارض في مدينة نصر والقرية الكونية بمنطقة السادس من أكتوبر، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضم المزيد من الأصول تمهيدا لإعادة استغلالها بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص.

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