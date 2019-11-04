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    وزيرة التخطيط: مصر بتزيد 2.5 مليون مواطن سنويًا.. يعني دولة ثانية

    11:40 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
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    كتبت- شيماء حفظي:

    تصوير- محمود بكار:

    قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تواجه تحديا يتعلق بالزيادة السكانية تستلزم ضخ استثمارات إضافية في القرى الأكثر فقرا.

    وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بقمة صوت مصر اليوم الاثنين إن معدل الزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون مواطن سنويا "فيه دول تعدادها 2.5 مليون فرد.. أحنا عندنا دولة تانية" وهذا تحدي كبير.

    وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في القرى الأكثر فقرا وتصل العام الجاري إلى 6.6 مليار جنيه في 277 قرية من القرى الأكثر فقرا.

    وقالت الوزيرة إن الحكومة تطلق برامج حماية مجتمعية للحد من الأثر السلبي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية في البشر خاصة المرأة والشباب.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي يضمن استدامة الإصلاح الاقتصادي خاصة إصلاح الهيكل الإداري والاستثمار في البشر.

    وزيرة التخطيط هالة السعيد الزيادة السكانية الاستثمارات الحكومية

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